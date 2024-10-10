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Перебои с водой начались в Феодосии, где четвертый день горит нефтебаза

10:32 10.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Перебои и отсутствие водоснабжения фиксируют в Феодосии из-за начавшегося в сентябре ремонта Северо-Крымского канала и повышенного расхода воды на тушение пожара на нефтебазе. Для жителей организован подвоз воды, сообщается в телеграм-канале ГУП «Вода Крыма».

Возгорание на феодосийской нефтебазе произошло утром 7 октября. Жертв и пострадавших нет. На месте работают пожарные. Ранее глава администрации города Игорь Ткаченко в своем телеграм-канале сообщил, что 1 137 человек, включая 351 ребенка эвакуировали в районах Черноморской набережной, Ближних Камышей и микрорайона Северный. Глава региона Сергей Аксенов написал, что все жители, чье имущество будет утеряно в результате ЧС, получат компенсацию. Ткаченко также сообщил, что общая сумма ущерба будет определена на основе выводов четырех комиссий, созданных администрацией города и ресурсоснабжающими организациями.

«В связи с ремонтными работами дюкера Северо-Крымского канала, а также повышенным расходом воды на ликвидацию ЧС техногенного характера с 10 октября подача ресурса будет осуществляться из двух водохранилищ — Феодосийского и Фронтового. Возможно временное ухудшение качества питьевой воды по органолептическому показателю — запах, по химико-бактериологическим показателям подаваемая вода соответствует нормативным требованиям. Перебои водоснабжения, частичное или полное отсутствие воды в пгт. Приморский, селе Береговое и районе Ближних Камышей связано с отбором ресурса из магистрального водовода для обеспечения мероприятий по ликвидации ЧС на нефтяной базе. 10 октября подвоз воды населению будет осуществляться согласно графику», — говорится в сообщении.

В предприятии уточнили, что после локализации пожара водоснабжение будет переорганизовано, подачу воды восстановят только из Феодосийского водохранилища.

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