В Клайпедский морской порт Литвы зашли с визитом пять военных кораблей НАТО

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пять военных кораблей стран — членов НАТО зашли с визитом в Клайпедский государственный морской порт Литвы на Балтике. Об этом сообщило командование литовской армии.

«Пришедшие в Клайпедский порт корабли приписаны к первой группе постоянной готовности ВМС НАТО», — говорится в сообщении.

В Клайпеде пришвартовались командный корабль обеспечения Werra (Германия), противоминные корабли Weilheim (Германия), Lobelia (Бельгия), Willemstad (Нидерланды) и Skalvis (Литва). Они пробудут в порту до понедельника. Цель визита командованием не уточняется.