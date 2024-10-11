В Клайпедский морской порт Литвы зашли с визитом пять военных кораблей НАТО
11:05 11.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пять военных кораблей стран — членов НАТО зашли с визитом в Клайпедский государственный морской порт Литвы на Балтике. Об этом сообщило командование литовской армии.
«Пришедшие в Клайпедский порт корабли приписаны к первой группе постоянной готовности ВМС НАТО», — говорится в сообщении.
В Клайпеде пришвартовались командный корабль обеспечения Werra (Германия), противоминные корабли Weilheim (Германия), Lobelia (Бельгия), Willemstad (Нидерланды) и Skalvis (Литва). Они пробудут в порту до понедельника. Цель визита командованием не уточняется.
НОВОСТИ
- 11:00 11.10.2024
- РФ готова обсуждать с друзьями выстраивание нового миропорядка — Путин
- 10:32 11.10.2024
- ВСУ намеренно уничтожили больницу в Курской области — местный житель
- 10:20 11.10.2024
- Береговая охрана США спасла мужчину, дрейфовавшего в холодильнике после урагана
- 10:05 11.10.2024
- США обеспокоены «опасной и незаконной» деятельностью Китая в Южно-Китайском море — Блинкен
- 10:00 11.10.2024
- "Гигаватт Зеленского" к концу года запустить не успеют - Минэнерго
- 09:32 11.10.2024
- Иордания, Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия не хотят вовлечения в атаку Израиля на Иран — WSJ
- 09:20 11.10.2024
- Байден заявил Шольцу о намерении продолжить оказывать военную помощь Киеву
- 09:05 11.10.2024
- Два поезда столкнулись под Челябинском, пострадал работник локомотивной бригады
- 09:00 11.10.2024
- Силы ПВО за ночь уничтожили 10 украинских БПЛА над регионами России
- 22:50 10.10.2024
- Парламент Грузии планирует вынести вопрос импичмента президента Зурабишвили
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать