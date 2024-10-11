Израиль еще не принял решение по поводу ответа на удар со стороны Ирана — Bloomberg
15:00 11.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Израиля еще не приняли решение относительно формата ответа на массированный ракетный удар со стороны Ирана, совершенный 1 октября. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного израильского чиновника.
По его информации, состоявшееся в четверг заседание кабинета безопасности Израиля «завершилось без принятия решения о том, каким должен быть ответ». При этом неясно, есть ли разногласия в правительстве премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, или оно выжидает время, отмечает агентство.
Bloomberg пишет, что США, ряд европейских и арабских стран обеспокоены тем, что крупномасштабная атака Израиля по Ирану могла бы спровоцировать войну во всем регионе, которая напрямую вовлечет в конфликт Вашингтон. Президент США Джо Байден «особенно заинтересован в том, чтобы обстановка на Ближнем Востоке оставалась настолько спокойной, насколько возможно» в преддверии ноябрьских выборов, указывает агентство.
9 октября министр обороны еврейского государства Йоав Галант заявил, что Израиль не отказывается от планов нанести удар по Ирану в ответ на его ракетную атаку, и что он будет «смертоносным и неожиданным» настолько, что иранцы не успеют ничего понять.
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