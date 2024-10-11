0
0
98
НОВОСТИ

Израиль еще не принял решение по поводу ответа на удар со стороны Ирана — Bloomberg

15:00 11.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Израиля еще не приняли решение относительно формата ответа на массированный ракетный удар со стороны Ирана, совершенный 1 октября. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного израильского чиновника.

По его информации, состоявшееся в четверг заседание кабинета безопасности Израиля «завершилось без принятия решения о том, каким должен быть ответ». При этом неясно, есть ли разногласия в правительстве премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, или оно выжидает время, отмечает агентство.

Bloomberg пишет, что США, ряд европейских и арабских стран обеспокоены тем, что крупномасштабная атака Израиля по Ирану могла бы спровоцировать войну во всем регионе, которая напрямую вовлечет в конфликт Вашингтон. Президент США Джо Байден «особенно заинтересован в том, чтобы обстановка на Ближнем Востоке оставалась настолько спокойной, насколько возможно» в преддверии ноябрьских выборов, указывает агентство.

9 октября министр обороны еврейского государства Йоав Галант заявил, что Израиль не отказывается от планов нанести удар по Ирану в ответ на его ракетную атаку, и что он будет «смертоносным и неожиданным» настолько, что иранцы не успеют ничего понять.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:32 11.10.2024
Набиуллина указала на риски замедления глобальной экономической активности
0
43
15:12 11.10.2024
43 военнослужащих ВСУ за неделю сдались в плен — Минобороны РФ
0
85
14:32 11.10.2024
Экономики стран БРИКС демонстрируют большую устойчивость — Силуанов
0
160
14:12 11.10.2024
Российские морпехи в Курской области ликвидировали разведгруппу ВСУ — силовики
0
195
14:11 11.10.2024
Собянин: В 2025 году социальные расходы составят половину бюджета Москвы
0
182
14:00 11.10.2024
Путин на встрече с Пезешкианом отметил рост товарооборота между РФ и Ираном
0
201
13:32 11.10.2024
Нефтяной танкер загорелся в Балтийском море недалеко от города Кюлунгсборн
0
262
13:12 11.10.2024
Удар по ядерным объектам Ирана заставит его ускорить их развитие, считают в США — Reuters
0
248
13:09 11.10.2024
Собянин: Проект бюджета Москвы сформирован исходя из стратегии до 2030 года
0
260
13:00 11.10.2024
ВС РФ с помощью дронов фиксируют массовые расстрелы украинскими заградотрядами солдат ВСУ
0
282

Возврат к списку