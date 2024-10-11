Активисты блока «Победа» арестованы судом Молдавии на 30 суток

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд арестовал на 30 суток задержанных накануне трех активистов блока «Победа». Об этом заявила журналистам депутат парламента Молдавии, вице-председатель блока Марина Таубер.



«Суд арестовал на 30 суток задержанных активистов блока „Победа“ из Дрокиевского района», — сказала Таубер. Арест подтвердила полиция в своем телеграм-канале. «Судья согласился с подходом Антикоррупционной прокуратуры и применил в отношении троих задержанных меру пресечения — превентивный арест сроком на 30 суток», — отмечается в заявлении.



