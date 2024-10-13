В Узбекистане планируют штрафовать родителей, потакающих увлечению своих детей квадробингом

17:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действия родителей, потакающих увлечению своих детей субкультурой квадробинга, будут квалифицироваться как неисполнение родительских обязанностей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Узбекистана, отметив, что они могут быть оштрафованы на $147.

«Как один из органов, ответственных за обеспечение гарантий прав ребенка, министерство заявляет, что случаи проявления такой субкультуры будут квалифицироваться как неисполнение родителями своих обязанностей», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Квадробинг — вид активности, при котором дети и подростки перемещаются на четвереньках, имитируя движения животных. Они используют маски и накладные хвосты, изображая лис, волков и так далее. После нескольких инцидентов в обществе возникла дискуссия насчет этого движения.