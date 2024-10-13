Формат «Рамштайн» поятавлен, вероятно, на паузу - СМИ
19:20 13.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заседания контактной группы по военному содействию Украине (формат «Рамштайн») в скором времени, несмотря на предстоящий визит президента США Джо Байдена в ФРГ, «определенно не будет». Об этом сообщил телеканал ZDF.
По его данным, о пакете военной помощи Киеву, о котором планировалось объявить на встрече контактной группы, уже сообщил в минувшую пятницу канцлер ФРГ Олаф Шольц. «Дальнейшие решения в формате „Рамштайн“, по всей видимости, будут приняты лишь после выборов в США <…>», — отмечается в материале ZDF.
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