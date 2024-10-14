Народно-освободительная армия Китая начала учения вокруг Тайваня

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала учения «Совместный меч — 2024В» вокруг Тайваня. Об этом заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК старший полковник Ли Си.

«Восточная зона боевого командования НОАК организовала сухопутные войска, военно-морской флот, военно-воздушные силы, ракетные и другие войска для проведения учений „Совместный меч-2024B“ в Тайваньском проливе, северной, южной и восточной частях острова Тайвань», — говорится в заявлении Ли Си.