Трамп предложил бороться с «внутренним врагом» в США при помощи армии

10:06 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп не исключил возможности задействовать бойцов Национальной гвардии или вооруженных сил для борьбы с радикальными левыми силами во время ноябрьских выборов.

«У нас [в США] есть очень плохие люди, больные люди — леворадикальные сумасшедшие. И я думаю, что с ними очень легко справится Национальная гвардия или, если действительно необходимо, военные», — сказал экс-президент в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о том, как, по его мнению, пройдут выборы, и наступит ли «хаос» в эту дату.

Трамп также отметил, что внутренние враги опаснее, чем внешние угрозы. «Враг внутри, на мой взгляд, более опасен, чем Китай, Россия и все эти страны», — добавил он.

Реагируя на слова республиканца, штаб его оппонентки Камалы Харрис заявил, что Трамп предлагает «нечто опасное», а возвращение его на пост президента «будет просто риском, который американцы себе не могут позволить».