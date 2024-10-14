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НОВОСТИ

Соцконтракты в 2025 году планируется заключить с 630 тыс. россиян — Котяков

10:24 14.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 230 тыс. соцконтрактов планируется заключить в 2025 году, механизм охватит порядка 630 тыс. человек. Об этом сообщил глава Минтруда России Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

«В будущем году мы планируем заключить более 226 тыс. социальных контрактов, общий охват с учетом членов семей составит порядка 630 тыс. человек», — сказал он.

Министр отметил, что по состоянию на 1 октября заключено более 161 тыс. контрактов с охватом около 430 тысяч человек.

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