Соцконтракты в 2025 году планируется заключить с 630 тыс. россиян — Котяков

10:24 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 230 тыс. соцконтрактов планируется заключить в 2025 году, механизм охватит порядка 630 тыс. человек. Об этом сообщил глава Минтруда России Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

«В будущем году мы планируем заключить более 226 тыс. социальных контрактов, общий охват с учетом членов семей составит порядка 630 тыс. человек», — сказал он.

Министр отметил, что по состоянию на 1 октября заключено более 161 тыс. контрактов с охватом около 430 тысяч человек.