Проект бюджета РФ предполагает ежегодное снижение доли расходов на нацоборону — СП
11:32 14.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Проект федерального бюджета России на 2025–2027 годы предполагает ежегодное снижение доли расходов на национальную оборону. При этом в 2026 году предусматривается рост расходов на социальную политику и национальную экономику, следует из заключения Счетной палаты на проект федерального бюджета.
«Доля расходов на национальную оборону в общем объеме расходов и в ВВП ежегодно снижается, доля расходов на социальную политику и национальную экономику увеличивается в 2026 году и снижается в 2027 году», — указали в Счетной палате.
При этом в целом в структуре расходов в 2025–2027 гг. наибольший объем составят расходы на национальную оборону, социальную политику и национальную экономику.
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