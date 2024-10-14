Проект бюджета РФ предполагает ежегодное снижение доли расходов на нацоборону — СП

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проект федерального бюджета России на 2025–2027 годы предполагает ежегодное снижение доли расходов на национальную оборону. При этом в 2026 году предусматривается рост расходов на социальную политику и национальную экономику, следует из заключения Счетной палаты на проект федерального бюджета.

«Доля расходов на национальную оборону в общем объеме расходов и в ВВП ежегодно снижается, доля расходов на социальную политику и национальную экономику увеличивается в 2026 году и снижается в 2027 году», — указали в Счетной палате.

При этом в целом в структуре расходов в 2025–2027 гг. наибольший объем составят расходы на национальную оборону, социальную политику и национальную экономику.