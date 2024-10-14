Американская Chevron займется геологоразведкой в граничащей с РФ области Казахстана
13:20 14.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Казахстанская национальная компания QazaqGaz и американская Chevron подписали соглашение о проведении геологоразведки в Актюбинской области в западной части Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по итогам его встречи с председателем правления QazaqGaz Санжаром Жаркешовым.
«Глава государства был проинформирован о работе по расширению ресурсной базы. Как доложил председатель правления АО „Национальная компания „QazaqGaz“, с учетом стремительного роста потребления товарного газа в экономике Казахстана в геологоразведочные проекты газовой отрасли привлечены иностранные инвестиции. Подписано соглашение с компанией Chevron по геологоразведке в Актюбинской области на условиях 100% carry-финансирования», — говорится в сообщении.
Такой процесс финансирования предусматривает, что партнер казахстанской компании самостоятельно профинансирует разведку, а затем получит обратно инвестированные средства после начала добычи.
Крупнейшая в США энергетическая компания Chevron ведет ряд проектов в Казахстане, в частности ее структуры являются акционером Каспийского трубопроводного консорциума. Также компания владеет 50% долей в совместном с Казахстаном предприятии «Тенгизшевройл».
НОВОСТИ
- 13:32 14.10.2024
- Медведев сравнил пользу от переговоров с США по СНВ с «перемирием с Гитлером в 1945-м»
- 13:05 14.10.2024
- Главы МИД ЕС утвердили санкции против Ирана — DPA
- 13:00 14.10.2024
- Миграционный план Туска предусматривает отказ в убежище для нелегальных мигрантов — СМИ
- 12:32 14.10.2024
- Эксперт предупредил об угрозе гибридных войн против БРИКС со стороны Запада
- 12:20 14.10.2024
- Ситуация на Украине ухудшается, признал Боррель
- 12:05 14.10.2024
- Доходы бюджета РФ в 2025 г. будут на 12% выше оценок поступлений 2024 г. — Счетная палата
- 12:00 14.10.2024
- Объем торговли КНР с РФ в январе — сентябре вырос на 2% и составил $180,35 млрд
- 11:32 14.10.2024
- Проект бюджета РФ предполагает ежегодное снижение доли расходов на нацоборону — СП
- 11:20 14.10.2024
- Главы МИД ЕС рассмотрят поставки ПВО Украине, решение не гарантировано — Боррель
- 11:05 14.10.2024
- Тело второго горняка обнаружили под завалами на разрезе в Кузбассе без признаков жизни
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать