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Американская Chevron займется геологоразведкой в граничащей с РФ области Казахстана

13:20 14.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Казахстанская национальная компания QazaqGaz и американская Chevron подписали соглашение о проведении геологоразведки в Актюбинской области в западной части Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по итогам его встречи с председателем правления QazaqGaz Санжаром Жаркешовым.

«Глава государства был проинформирован о работе по расширению ресурсной базы. Как доложил председатель правления АО „Национальная компания „QazaqGaz“, с учетом стремительного роста потребления товарного газа в экономике Казахстана в геологоразведочные проекты газовой отрасли привлечены иностранные инвестиции. Подписано соглашение с компанией Chevron по геологоразведке в Актюбинской области на условиях 100% carry-финансирования», — говорится в сообщении.

Такой процесс финансирования предусматривает, что партнер казахстанской компании самостоятельно профинансирует разведку, а затем получит обратно инвестированные средства после начала добычи.

Крупнейшая в США энергетическая компания Chevron ведет ряд проектов в Казахстане, в частности ее структуры являются акционером Каспийского трубопроводного консорциума. Также компания владеет 50% долей в совместном с Казахстаном предприятии «Тенгизшевройл».

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