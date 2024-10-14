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Медведев сравнил пользу от переговоров с США по СНВ с «перемирием с Гитлером в 1945-м»

13:32 14.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговоры России с США по сокращению ядерных сил (стратегических наступательных вооружений, СНВ) без предварительных условий имели бы не больше пользы, чем гипотетическое перемирие СССР с нацистской Германией в 1945 году. Такую параллель провел зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя инициативу Вашингтона.

«Очередное хамство америкосов, — оценил он. — Вдумайтесь: США ведут практически полноценную (а отнюдь не гибридную) войну с нами и желают нашей стране стратегического поражения».

«Поэтому переговоры на тему СНВ с Америкой не более полезны, чем переговоры о перемирии с Гитлером в 1945-м», — заключил Медведев.

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