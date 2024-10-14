0
0
90
НОВОСТИ

Мировой войны не будет, пока КНР и РФ спина к спине укрепляют сотрудничество — посол Китая

15:00 14.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай и Россия будут плечом к плечу углублять двустороннее сотрудничество, что не позволит международному сообществу скатиться к мировой войне. Об этом заявил посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй на открытии российско-китайской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».

Дипломат напомнил, что в этом году двусторонним отношениям РФ и Китая исполнилось 75 лет. «Мы прошли непростой путь, были белые и черные полосы, но наши отношения стали еще более прочными. И мы стали примером великих держав, которые показывают развитие отношений на принципах взаимного уважения, гармоничного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества», — отметил он.

Посол Китая обратил внимание на то, что под руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина двусторонние отношения «выходят на самый высокий уровень». «Укрепляется политическое взаимодействие, стратегическое сотрудничество, всестороннее практическое сотрудничество. Наша традиционная дружба, передаваемая из поколения в поколение, становится еще глубже, — подчеркнул дипломат. — И пока мы будем плечом к плечу, спина к спине углублять наше сотрудничество, мировой порядок не сможет нарушиться, мировая справедливость не рухнет, и гегемония не победит, и не будет мировой войны».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 14.10.2024
Во Франции планируют принять новый закон о миграции, который станет 32-м за 40 лет
0
58
14:32 14.10.2024
Белоусов прибыл в Пекин для переговоров с военным руководством КНР
0
143
14:12 14.10.2024
Премию по экономике памяти Нобеля вручат за исследования причин благосостояния
0
170
14:00 14.10.2024
ЦБ РФ рассчитывает достичь цель по инфляции в 4% в 2025 году
0
171
13:32 14.10.2024
Медведев сравнил пользу от переговоров с США по СНВ с «перемирием с Гитлером в 1945-м»
0
231
13:20 14.10.2024
Американская Chevron займется геологоразведкой в граничащей с РФ области Казахстана
0
254
13:05 14.10.2024
Главы МИД ЕС утвердили санкции против Ирана — DPA
0
250
13:00 14.10.2024
Миграционный план Туска предусматривает отказ в убежище для нелегальных мигрантов — СМИ
0
217
12:32 14.10.2024
Эксперт предупредил об угрозе гибридных войн против БРИКС со стороны Запада
0
282
12:20 14.10.2024
Ситуация на Украине ухудшается, признал Боррель
0
303

Возврат к списку