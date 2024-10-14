Мировой войны не будет, пока КНР и РФ спина к спине укрепляют сотрудничество — посол Китая

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай и Россия будут плечом к плечу углублять двустороннее сотрудничество, что не позволит международному сообществу скатиться к мировой войне. Об этом заявил посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй на открытии российско-китайской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».

Дипломат напомнил, что в этом году двусторонним отношениям РФ и Китая исполнилось 75 лет. «Мы прошли непростой путь, были белые и черные полосы, но наши отношения стали еще более прочными. И мы стали примером великих держав, которые показывают развитие отношений на принципах взаимного уважения, гармоничного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества», — отметил он.

Посол Китая обратил внимание на то, что под руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина двусторонние отношения «выходят на самый высокий уровень». «Укрепляется политическое взаимодействие, стратегическое сотрудничество, всестороннее практическое сотрудничество. Наша традиционная дружба, передаваемая из поколения в поколение, становится еще глубже, — подчеркнул дипломат. — И пока мы будем плечом к плечу, спина к спине углублять наше сотрудничество, мировой порядок не сможет нарушиться, мировая справедливость не рухнет, и гегемония не победит, и не будет мировой войны».