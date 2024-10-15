Статус ветерана боевых действий могут получить 2,8 тыс. следователей СК и прокуроров
17:12 15.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 2 800 прокуроров и сотрудников Следственного комитета, работавших в Сирии и на территории проведения специальной военной операции, могут получить статус ветерана боевых действий. Об этом сообщила статс-секретарь — заместитель министра юстиции РФ Елена Ардабьева, представляя в Госдуме в первом чтении правительственный законопроект о внесении изменений в закон «О ветеранах».
«Целью законопроекта является отнесение к категории ветеранов боевых действий прокуроров и сотрудников Следственного комитета РФ, которые исполняли свои служебные обязанности на территории Сирийской Арабской Республики с 30 сентября 2015 года и в ходе специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также на территории Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года», — пояснила она.
«Данный законопроект будет затрагивать 2 853 человека — это прокуроры и сотрудники СК, в том числе сейчас работающие на новых территориях», — сказала Ардабьева.
НОВОСТИ
- 17:00 15.10.2024
- В Турции задержана россиянка, оставившая в аэропорту Антальи новорожденного
- 16:32 15.10.2024
- Певица Вика Цыганова выступила в Едином пункте по отбору на военную службу в Москве
- 16:32 15.10.2024
- На Украине уничтожено почти 90% тепловой электрогенерации — премьер
- 16:12 15.10.2024
- Договор с КНДР включает сотрудничество в обеспечении безопасности, подтвердил Песков
- 16:00 15.10.2024
- Потери Украины за время боевых действий на курском направлении превысили 23 тыс. человек
- 15:32 15.10.2024
- Экс-сотрудник СБУ рассказал о причастности Зеленского к терактам в России
- 15:12 15.10.2024
- Власти Иерусалима пригрозили отключить воду и свет в офисе БАПОР и захватить его
- 15:00 15.10.2024
- Силы ПВО РФ за сутки сбили авиабомбу Hammer и 43 украинских беспилотника
- 14:32 15.10.2024
- Песков призвал дождаться саммита БРИКС для выводов о статусе в нем Эр-Рияда
- 14:12 15.10.2024
- Украину перед началом учебного года покинули 300 тыс. школьников — депутат
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать