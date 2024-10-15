Статус ветерана боевых действий могут получить 2,8 тыс. следователей СК и прокуроров

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 2 800 прокуроров и сотрудников Следственного комитета, работавших в Сирии и на территории проведения специальной военной операции, могут получить статус ветерана боевых действий. Об этом сообщила статс-секретарь — заместитель министра юстиции РФ Елена Ардабьева, представляя в Госдуме в первом чтении правительственный законопроект о внесении изменений в закон «О ветеранах».

«Целью законопроекта является отнесение к категории ветеранов боевых действий прокуроров и сотрудников Следственного комитета РФ, которые исполняли свои служебные обязанности на территории Сирийской Арабской Республики с 30 сентября 2015 года и в ходе специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также на территории Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года», — пояснила она.

«Данный законопроект будет затрагивать 2 853 человека — это прокуроры и сотрудники СК, в том числе сейчас работающие на новых территориях», — сказала Ардабьева.