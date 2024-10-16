В Курской области сдались в плен военные ВСУ из карательного подразделения

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пятеро осужденных за изнасилование и отправленных в Курскую область в составе карательного подразделения военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«В Курской области сдались в плен пятеро украинцев. Они были осуждены за изнасилования, а затем отправлены в составе карательного подразделения при вторжении в Курскую область», — сказал собеседник агентства.