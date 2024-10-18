Валенса признался в намерении поддержать чеченских сепаратистов в 1990-е годы
15:32 18.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экс-президент Польши (1990-1995) Лех Валенса признался, что в 90-е годы прошлого века планировал оказать поддержку чеченским сепаратистам, а от реализации этой идеи его отговорила бывший госсекретарь США (1997-2001) Мадлен Олбрайт.
«Я хотел разорвать Россию на части, но американцы меня остановили. Мадлен Олбрайт приехала ко мне и сказала: „Господин президент, ни шагу дальше, иначе весь мир взлетит на воздух“, — сообщил Валенса, выступая на Европейском форуме новых идей в Сопоте. Его слова приводит агентство PAP.
В июне 2017 года президент России Владимир Путин подчеркнул, что спецслужбы США оказывали помощь, в том числе оперативную и финансовую, боевикам во время войны в Чечне, используя их для дестабилизации политической ситуации в РФ.
НОВОСТИ
- 15:12 18.10.2024
- ВСУ потеряли более 505 человек на курском направлении за сутки — МО РФ
- 15:00 18.10.2024
- Прибыль банков РФ в сентябре составила 336 млрд руб., с начала года — 2,7 трлн руб.
- 14:58 18.10.2024
- Ледовое шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады» представят в Индии при поддержке "Роснефти"
- 14:32 18.10.2024
- В плен за неделю сдались 48 украинских военных — МО РФ
- 14:12 18.10.2024
- Системы THAAD станут одной из целей для Ирана в случае атаки со стороны Израиля — Меджлис
- 14:02 18.10.2024
- Сбер: Люди привыкли к очень хорошим цифровым сервисам, которые мы без государства сделать не можем
- 14:00 18.10.2024
- В Варшаве мигранты начинают захватывать пустующие квартиры — лидер оппозиции
- 13:32 18.10.2024
- Россия давно уже опережает страны, которые считаются развитыми — Силуанов
- 13:20 18.10.2024
- План Зеленского не вызвал энтузиазма на Западе — глава Минобороны Польши
- 13:05 18.10.2024
- НАТО нужно задуматься о своем негативном влиянии на безопасность Европы — МИД КНР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать