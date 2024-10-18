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Валенса признался в намерении поддержать чеченских сепаратистов в 1990-е годы

15:32 18.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-президент Польши (1990-1995) Лех Валенса признался, что в 90-е годы прошлого века планировал оказать поддержку чеченским сепаратистам, а от реализации этой идеи его отговорила бывший госсекретарь США (1997-2001) Мадлен Олбрайт.

«Я хотел разорвать Россию на части, но американцы меня остановили. Мадлен Олбрайт приехала ко мне и сказала: „Господин президент, ни шагу дальше, иначе весь мир взлетит на воздух“, — сообщил Валенса, выступая на Европейском форуме новых идей в Сопоте. Его слова приводит агентство PAP.

В июне 2017 года президент России Владимир Путин подчеркнул, что спецслужбы США оказывали помощь, в том числе оперативную и финансовую, боевикам во время войны в Чечне, используя их для дестабилизации политической ситуации в РФ.

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