Эффект от генеративного искусственного интеллекта для Сбера превысит 10 миллиардов рублей в этом году

16:25

Сбер планирует получить финансовый эффект от внедрения генеративного искусственного интеллекта (ИИ, AI) в размере более 10 млрд руб. только в этом году. Об этом на полях Московского финансового форума сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«Мы видим колоссальную отдачу от инвестиций в искусственный интеллект, – отметил он. – Финансовый эффект для Сбера от внедрения ИИ за пять лет, в 2020–2024 годах, по нашим оценкам, составит около 1,5 трлн руб. (в т.ч. порядка 400-450 млрд руб. только в этом году). Этот тренд актуален не только в России, не только в банковском секторе. Все инвесторы понимают важность AI, поэтому за последние 10 лет стоимость всех AI-компаний выросла в 30 раз и сейчас составляет более 9 трлн долл. Более 10 млрд руб. в этом году составит, по нашим оценкам, финансовый эффект для Сбера от внедрения генеративного искусственного интеллекта».

По оценкам McKinsey Global Institute, финансовый эффект для всей мировой банковской системы только от генеративного ИИ будет составлять 200-340 млрд долл. ежегодно, что соответствует от 2,8 до 3,7% совокупного дохода отрасли.