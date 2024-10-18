Зеленский допустил, что Украина не выйдет на границы 1991 года

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Границы Украины после завершения конфликта зависят от разных факторов, но юридически признавать потерю территорий Киев не будет. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире украинского телемарафона.

«В жизни может быть по-разному, — сказал он, отвечая на вопрос о том, возможны ли компромиссы в вопросе восстановления границ 1991 года. — Зависит от нас, от нашей прочности, от [того, ] устали или не устали партнеры, от желания или смены политики. Много вещей [влияет]».

«По-разному может случиться. Но пока Украина юридически не признает те или иные территории российскими, они останутся украинскими», — добавил он.

Зеленский ранее настаивал, что конфликт должен завершиться восстановлением границ 1991 года.