Армия Израиля нанесла за сутки свыше 230 ударов по целям «Хезболлах»

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила целенаправленную оперативную деятельность на юге Ливана, уничтожив десятки террористов и нанеся удары по более чем 230 целям «Хезболлах» за прошедшие сутки. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«За прошедшие сутки ВВС Израиля нанесли удары по примерно 230 объектам террористов „Хезболлах“ и ХАМАС в Ливане и секторе Газа, включая три командных центра, принадлежащих воздушному подразделению „Хезболлах“, которое отвечает в том числе за запуск беспилотных летательных аппаратов в направлении Государства Израиль», — говорится в заявлении армейской пресс-службы.

Сообщается, что 36-я и 146-я дивизии ЦАХАЛ, действующие на юге Ливана, «уничтожили десятки террористов в ходе воздушных и наземных операций, нанесли удары по десяткам террористических объектов и уничтожили большое количество вооружения».

По информации пресс-службы, израильские военные обнаружили оперативный центр «Хезболлах», который представлял угрозу для войск. На основе разведданных ВВС Израиля нанесли удар по этому оперативному центру, предотвратив угрозу и уничтожив около 15 террористов, находившихся в нем.

В секторе Газа войска ЦАХАЛ продолжают боевые действия в районе Джабалии, обеспечивая при этом безопасную эвакуацию мирных жителей из зоны боевых действий по обозначенным маршрутам. В результате были эвакуированы тысячи мирных жителей, арестованы десятки террористов под видом мирных жителей. В ходе одного удара военные уничтожили десять террористов, представлявших угрозу и действовавших рядом с ними, информирует пресс-служба ЦАХАЛ.

Военные также сообщили, что за прошедшие сутки ВВС Израиля нанесли удар по пусковой установке и ракетам в районе Рафаха, которые были готовы к запуску в сторону Израиля.