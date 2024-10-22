Армия Израиля нанесла за сутки свыше 230 ударов по целям «Хезболлах»
09:05 22.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила целенаправленную оперативную деятельность на юге Ливана, уничтожив десятки террористов и нанеся удары по более чем 230 целям «Хезболлах» за прошедшие сутки. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
«За прошедшие сутки ВВС Израиля нанесли удары по примерно 230 объектам террористов „Хезболлах“ и ХАМАС в Ливане и секторе Газа, включая три командных центра, принадлежащих воздушному подразделению „Хезболлах“, которое отвечает в том числе за запуск беспилотных летательных аппаратов в направлении Государства Израиль», — говорится в заявлении армейской пресс-службы.
Сообщается, что 36-я и 146-я дивизии ЦАХАЛ, действующие на юге Ливана, «уничтожили десятки террористов в ходе воздушных и наземных операций, нанесли удары по десяткам террористических объектов и уничтожили большое количество вооружения».
По информации пресс-службы, израильские военные обнаружили оперативный центр «Хезболлах», который представлял угрозу для войск. На основе разведданных ВВС Израиля нанесли удар по этому оперативному центру, предотвратив угрозу и уничтожив около 15 террористов, находившихся в нем.
В секторе Газа войска ЦАХАЛ продолжают боевые действия в районе Джабалии, обеспечивая при этом безопасную эвакуацию мирных жителей из зоны боевых действий по обозначенным маршрутам. В результате были эвакуированы тысячи мирных жителей, арестованы десятки террористов под видом мирных жителей. В ходе одного удара военные уничтожили десять террористов, представлявших угрозу и действовавших рядом с ними, информирует пресс-служба ЦАХАЛ.
Военные также сообщили, что за прошедшие сутки ВВС Израиля нанесли удар по пусковой установке и ракетам в районе Рафаха, которые были готовы к запуску в сторону Израиля.
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