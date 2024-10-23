БРИКС играет главную роль в формировании многополярного мира — президент ЮАР

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ключевая роль в преобразовании мирового порядка в сторону многополярности принадлежит БРИКС. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса на заседании саммита объединения в узком составе.

«БРИКС играет ключевую роль в формировании нового многополярного мирового порядка, поэтому [объединение] также должно использовать свой голос для содействия переменам», — приводит слова Рамапосы его пресс-служба.