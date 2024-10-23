БРИКС играет главную роль в формировании многополярного мира — президент ЮАР
15:32 23.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ключевая роль в преобразовании мирового порядка в сторону многополярности принадлежит БРИКС. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса на заседании саммита объединения в узком составе.
«БРИКС играет ключевую роль в формировании нового многополярного мирового порядка, поэтому [объединение] также должно использовать свой голос для содействия переменам», — приводит слова Рамапосы его пресс-служба.
НОВОСТИ
- 16:00 23.10.2024
- Лукашенко заявил, что пойдет на президентские выборы в 2025 году
- 15:12 23.10.2024
- Украина и лидеры ЕС хотят втянуть Европу в войну с Россией, Венгрия этого не хочет — Орбан
- 15:00 23.10.2024
- Российские войска освободили Серебрянку и Николаевку в ДНР
- 14:32 23.10.2024
- Володин предложил экстрадировать Чубайса в Россию
- 14:28 23.10.2024
- Собянин: Около 100 крупных торговых центров Москвы оказывают помощь бойцам СВО
- 14:12 23.10.2024
- Нужно бороться с устранением конкурентов при помощи «зеленой» повестки — Путин
- 14:00 23.10.2024
- Путин рассказал лидерам Индии, Китая, ЮАР, Египта об успехах в ходе СВО — Песков
- 13:32 23.10.2024
- Число поддельных денежных знаков в РФ в III квартале снизилось почти на 34% — ЦБ РФ
- 13:20 23.10.2024
- В Вашингтоне отвергли план Зеленского, но не говорят ему об этом в лицо — The Economist
- 13:05 23.10.2024
- Штаб Трампа подал в избирком жалобу на британских лейбористов за вмешательство в выборы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать