Страны БРИКС должны стать стабилизирующей силой в мире — Си Цзиньпин

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государства — члены БРИКС должны стать стабилизирующей силой, способствующей урегулированию глобальных злободневных проблем. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Выступая в качестве первой фаланги (имеется в виду боевой строй — прим. ТАСС) глобального Юга, мы должны продемонстрировать нашу коллективную мудрость и силу, взять на себя ответственность за построение сообщества человеческой судьбы, поддержать мир и добиться всеобщей безопасности», — подчеркнул он, выступая на встрече «аутрич» / «БРИКС плюс» в Казани.

Как уточнил Си Цзиньпин, страны — участницы объединения должны стать «стабилизирующей силой мира, укреплять глобальное управление в области безопасности». По его словам, необходимо сообща искать решения ключевым проблемам, «устраняя как симптомы, так и коренные причины».

«Выдвинутая мною глобальная инициатива в области безопасности получила положительный отклик всех сторон. Она уже позволила добиться значительных успехов в ряде областей, в том числе в поддержании региональной стабильности», — подытожил председатель КНР.