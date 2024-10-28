Саммит БРИКС показал, что влияние и авторитет Путина в мире выросли — американский эксперт
09:32 28.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Прошедший в Казани саммит БРИКС продемонстрировал, что авторитет и влияние российского президента Владимира Путина на мировой арене выросли. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник.
«Общим результатом саммита стал вызов, брошенный финансовой и политической гегемонии США, которая включает введение чрезмерного количества санкций и милитаризацию конфликтов по всему миру, а также [в числе результатов] призыв к мирной торговле и значительному расширению экономического развития», — указал профессор. По его мнению, саммит показал, что Путин — «далеко не изолированная фигура-изгой на мировой арене, его авторитет и влияние выросли». Несмотря на то что многие страны осуждают СВО, они считают, что ее проведение «было спровоцировано расширением НАТО», отметил Кузник. «Есть надежда, что это (саммит БРИКС — прим. ТАСС) может стать началом нового дня для глобального порядка, надежда, которая становится еще более острой из-за растущей угрозы ядерного уничтожения, нависшей над нашей планетой», — подчеркнул профессор.
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