Попытки Запада подтолкнуть Ливан к реформам могут привести к гражданской войне — Politico
12:00 28.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Попытки западных политиков подтолкнуть Ливан к проведению поспешных политических реформ могут привести к новой гражданской войне в республике. Такое мнение выразило европейское издание Politico.
По его сведениям, Запад выступает за скорейшее избрание нового президента страны и наиболее предпочтительным кандидатом на этот пост считает нынешнего командующего ливанской армией генерала Джозефа Ауна. В западных политических кругах считают, что приверженный восстановлению государственной власти президент сможет в корне изменить политическую систему республики и способствовать заметному ослаблению влияния шиитского движения «Хезболлах», потерявшего ключевых лиц в своем руководстве. Это, в свою очередь, полагают на Западе, приведет к восстановлению порядка и урегулированию конфликта с Израилем.
Однако, с точки зрения Politico, резкие изменения в расстановке политических сил в стране чреваты «масштабными и хаотичными последствиями», а попытки «диктовать новую политическую реальность» и добиться существенного снижения роли «Хезболлах» могут привести к новой гражданской войне. В связи с этим издание цитирует эксперта Ближневосточного центра Карнеги Майкла Янга, по словам которого только учет интересов всех политических сил и принятие решений на основе консенсуса могут уберечь Ливан от очередного религиозного конфликта.
Газета напоминает, что внешние игроки, включая западные государства, пытаясь реализовать собственные региональные амбиции, и в прошлом часто оказывали разрушительное воздействие на Ливан, усугубляя существующие в стране противоречия.
Высший государственный пост в Ливане остается вакантным с 31 октября 2022 года. Депутаты парламента Ливана в ходе голосования 14 июня 2023 года, которое проводилось в двенадцатый раз, не смогли избрать главу республики. Ни одному из кандидатов в президенты не удалось заручиться поддержкой 65 из 128 законодателей, необходимой для победы.
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