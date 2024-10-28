Переговоры по Газе не приведут к прогрессу до завершения выборов в США — CNN
17:32 28.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Прошедшие в столице Катара переговоры о прекращении огня в секторе Газа не приведут к значительному прогрессу, пока в США не закончатся президентские выборы. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источник.
По его словам, завершившиеся в Дохе консультации нацелены больше не на достижение соглашения, а скорее на «запуск самого процесса». На переговорах также стороны обсудили войну в Ливане, Иран и его региональное влияние.
Очередной раунд обсуждений, как указывает источник, начнется через несколько дней.
Переговоры по сектору Газа с участием главы израильской разведки «Моссад» Давида Барнеа и директора ЦРУ Уильяма Бернса начались в Дохе в воскресенье. Катарскую сторону на встрече представлял премьер-министр и глава МИД эмирата Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани. Перед поездкой в катарскую столицу Барнеа 25 октября встретился в Каире с представителями силовых структур Египта, который также выступает посредником между сторонами конфликта.
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