Кабмин спишет часть долгов по бюджетным кредитам для 25 регионов
11:32 29.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство РФ спишет часть задолженности по бюджетным кредитам для 25 регионов на общую сумму порядка 26 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.
В список регионов вошли Башкирия, Карелия, Коми, Татарстан, Хакасия, Удмуртия, Чувашия, Алтайский, Забайкальский, Краснодарский, Пермский, Ставропольский края, а также Астраханская, Белгородская, Владимирская, Волгоградская, Калининградская, Калужская, Курская, Московская, Новосибирская, Пензенская, Томская, Тульская и Ярославская области.
Сумма списания сложилась из налоговых доходов, которые поступили в 2023 году в федеральный бюджет от реализации инвестиционных проектов в указанных субъектах РФ. В пресс-службе кабмина указали, что власти этих регионов «активно развивают транспортную, энергетическую и коммунальную инфраструктуру, необходимую для запуска новых инвестпроектов, поэтому имеют право на списание задолженности».
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