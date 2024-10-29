Верховный суд признал незаконным одностороннее изменение банком условий кредита

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный суд РФ по жалобе жителя Мурманска признал незаконным изменение банком в одностороннем порядке условий кредитного договора и увеличение банковской комиссии. Об этом сказано в обзоре судебной практики Верховного суда РФ.

«Ни законом о банках и банковской деятельности, ни законом о потребительском кредите не предусмотрено право банка в одностороннем порядке изменять условия договора и увеличивать размеры комиссий или вводить новые комиссии, поскольку такие изменения влекут за собой увеличение размера денежного обязательства заемщика по договору потребительского кредита (займа)», — разъяснил Верховный суд.

В документе уточняется, что мужчина оформил кредитную карту, с которой можно было снимать наличные до 50 тыс. рублей в месяц без процентов. Однако впоследствии банк в одностороннем порядке изменил условия договора и ввел комиссию за снятие любой суммы денег.

Суд первой инстанции, как и апелляционный и кассационный суды, пришли к выводу, что права заявителя не нарушены. Решение основывалось на том, что право банка вносить изменения в условия и в тарифы в одностороннем порядке было прописано в кредитном договоре. Кроме того, использование выданной истцу кредитной карты якобы было рассчитано на совершение безналичных расчетов, а выдача наличных является дополнительной возмездной услугой. Коллегия Верховного суда РФ с этими аргументами не согласилась.