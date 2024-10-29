Более справедливая система оплаты труда бюджетников появится в РФ с 2025 года — Путин

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В России в 2025 году опробуют более справедливую систему оплаты труда бюджетников в ряде регионов, в 2027 году — везде. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на национальном конгрессе с международным участием «Национальное здравоохранение».

«В 2025 году мы отработаем новую, более справедливую модель оплаты труда бюджетников в ряде пилотных регионов страны. В начале 2027 года планируем — надеюсь, это удастся сделать — распространить такую систему на всех сотрудников бюджетной сферы во всех регионах РФ. Естественно, включая здравоохранение», — анонсировал Путин.