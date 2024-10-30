Ввоз бананов из Эквадора упал до минимума с 2012 года

10:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Россия уменьшила ввоз бананов из Эквадора до минимума с 2012 года. С начала января импорт этой продукции оценили в 776 тысяч тонн — на 20% меньше, чем за аналогичный период 2023-го.

Об этом сообщила вице-президент Ассоциации экспортёров бананов Эквадора Марианела Убилья в беседе с агентством EFE. «В среднем, в последние пять лет Россия закупала у нас 958 тысяч тонн. На неё приходилось до 25% от всего объёма экспорта. Это очень большой рынок, и мы не можем себе позволить потерять его ещё больше», — сообщила чиновница.

Убилья связала снижение закупок бананов со стороны России, среди прочего, с продолжением военных действий на Украине. "Говорит Москва"