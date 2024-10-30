Министр энергетики Швейцарии поддержал Трампа из-за его позиции по Украине

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Член Федерального совета (правительства) Швейцарии, министр охраны окружающей среды, транспорта, энергетики и связи Альберт Рёшти стал предметом активных обсуждений в местных СМИ после того, как поддержал кандидатуру Дональда Трампа в качестве следующего президента США из-за его стремления положить конец конфликту на Украине. Об этом сообщила газета Tages-Anzeiger.

По ее информации, отвечая на вопрос, кому бы он отдал предпочтение на президентских выборах в США на мероприятии в Базеле в понедельник, Рёшти преподнес публике «сюрприз в виде сенсационного заявления». «Лично я больше склоняюсь к Трампу», — заявил он, отметив, что верит в то, что республиканец с большей вероятностью добьется установления мира на Украине, чем его конкуренты.

«Он единственный президент, который четыре года (срок президентских полномочий в США — прим. ТАСС) не вел Америку к войне», — пояснил Рёшти. «Война в Украине не может больше продолжаться», — добавил министр.

Рёшти — один из семи членов Федерального совета конфедерации. Он представляет в парламенте крупнейшую политическую силу в стране — Швейцарскую народную партию, которую возглавлял в период с 2016 год по 2020 год. Tages-Anzeiger со ссылкой на результаты опроса цюрихского исследовательского института Sotomo указывает, что позицию политика касательно Трампа разделяют 40% его однопартийцев, за конкурента от Демпартии, нынешнего вице-президента США Камалу Харрис выступают 31% опрошенных. Остальные 29% предпочитают другого кандидата.