Министр энергетики Швейцарии поддержал Трампа из-за его позиции по Украине
10:32 30.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Член Федерального совета (правительства) Швейцарии, министр охраны окружающей среды, транспорта, энергетики и связи Альберт Рёшти стал предметом активных обсуждений в местных СМИ после того, как поддержал кандидатуру Дональда Трампа в качестве следующего президента США из-за его стремления положить конец конфликту на Украине. Об этом сообщила газета Tages-Anzeiger.
По ее информации, отвечая на вопрос, кому бы он отдал предпочтение на президентских выборах в США на мероприятии в Базеле в понедельник, Рёшти преподнес публике «сюрприз в виде сенсационного заявления». «Лично я больше склоняюсь к Трампу», — заявил он, отметив, что верит в то, что республиканец с большей вероятностью добьется установления мира на Украине, чем его конкуренты.
«Он единственный президент, который четыре года (срок президентских полномочий в США — прим. ТАСС) не вел Америку к войне», — пояснил Рёшти. «Война в Украине не может больше продолжаться», — добавил министр.
Рёшти — один из семи членов Федерального совета конфедерации. Он представляет в парламенте крупнейшую политическую силу в стране — Швейцарскую народную партию, которую возглавлял в период с 2016 год по 2020 год. Tages-Anzeiger со ссылкой на результаты опроса цюрихского исследовательского института Sotomo указывает, что позицию политика касательно Трампа разделяют 40% его однопартийцев, за конкурента от Демпартии, нынешнего вице-президента США Камалу Харрис выступают 31% опрошенных. Остальные 29% предпочитают другого кандидата.
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