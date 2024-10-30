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Минфин США ввел санкции против пяти заместителей министра обороны РФ

17:40 30.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство финансов США внесло в санкционные списки пять заместителей министра обороны РФ, включая начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Виктора Горемыкина и статс-секретаря Анну Цивилеву.

Как следует из обновленных санкционных списков, размещенных на сайте американского ведомства, под санкции также попали Александр Фомин, Андрей Булыга и Павел Фрадков.

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