Минфин США ввел санкции против пяти заместителей министра обороны РФ

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство финансов США внесло в санкционные списки пять заместителей министра обороны РФ, включая начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Виктора Горемыкина и статс-секретаря Анну Цивилеву.

Как следует из обновленных санкционных списков, размещенных на сайте американского ведомства, под санкции также попали Александр Фомин, Андрей Булыга и Павел Фрадков.