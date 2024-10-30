Южнокорейский министр обороны выступил за отправку на Украину «наблюдателей» изучать «тенденции современной войны»

22:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён выступил в поддержку предложения отправить на Украину военную делегацию из аналитиков и наблюдателей для изучения действий частей Корейской народной армии в случае их появления в зоне специальной военной операции. Об этом он заявил по итогам переговоров с американским коллегой Ллойдом Остином в Вашингтоне.

Ким Ён Хён сказал, что Южная Корея ранее направляла группы наблюдателей для изучения опыта ведения боевых действий в других конфликтах, в том числе это касается Войны в Ираке. «Роль этих наблюдателей и аналитиков заключается в изучении тенденций современной войны», — добавил южнокорейский министр. Его спросили, какие функции могла бы выполнять данная группа на Украине.