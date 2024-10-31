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НОВОСТИ

Арест недвижимости РФ в Финляндии не политический вопрос - президент Стубб

12:32 31.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что арест в Финляндии недвижимости, принадлежащей Российской Федерации, является исполнением решения суда, а не политическим вопросом.

«Финляндия — это правовое государство, речь идет об исполнении судебного решения, а не о политическом вопросе», — сказал он на пресс-брифинге для финских журналистов.

Представитель МИД Финляндии Микко Кивикоски сообщил газете Helsingin Sanomat, что в Хельсинки получили две ноты от российского МИД — 28 и 29 октября. МИД Финляндии сообщил российским представителям, что не является компетентным органом в вопросе ареста собственности России, и рекомендовал обратиться в Службу судебных приставов.

29 октября в суде Хельсинки сообщили ТАСС, что решением суда от 13 августа наложен арест на движимое и (или) недвижимое имущество Российской Федерации в Финляндии в размере около $5 млрд по иску шести энергокомпаний Украины, включая «Нафтогаз». Как сообщили в посольстве России, арест наложен более чем на 40 объектов недвижимости. Дипмиссия направляла в МИД Финляндии ноту с выражением решительного протеста против действий властей республики.

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