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Турция хотела бы обсудить специальную цену на газ из России — глава Минэнерго

09:32 01.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция хотела бы обсудить с Россией специальную цену на импортируемый из нее природный газ. Об этом сообщил глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар.

«В 2023 году мы заключили с Россией газовое соглашение по очень специальным ценам. У нас есть такая программа на 2024 и 2025 годы. Конечно, у нас есть соглашение и формула, но мы говорим: „Как Турция, мы хотим, чтобы для нас была особая цена“, — сказал министр газете Milliyet.

«У нас есть очень большой контракт, срок которого истекает в конце 2025 года. Есть „Голубой поток“. Мы хотим внедрить механизм, который защитит и нас, и страну-производителя [газа]. Должны быть потолок и минимум цены, то, что мы называем туннельным ценообразованием», — отметил Байрактар. По его словам, «цена [на газ] и процесс заключения нового контракта идут рука об руку».

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