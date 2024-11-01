В Польше ответили на упреки Зеленского по поводу непредоставления военной помощи
10:05 01.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Главы МИД и Минобороны Польши Радослав Сикорский и Владислав Косиняк-Камыш ответили на упреки Владимира Зеленского в нежелании передавать Украине обещанные истребители МиГ-29, а также перехватывать ракеты над украинской территорией.
Сикорский, отвечая на соответствующий вопрос журналиста на пресс-конференции в Ольштыне, заявил, что возможности Варшавы ограничены. «У Украины есть почти 300 польских танков, много тяжелой техники, включая самолеты, однако мы также являемся прифронтовым государством, нам также угрожает Россия, и не все возможно», — отметил дипломат.
Глава польского оборонного ведомства указал на приоритет обороноспособности Польши перед помощью Киеву. «Польша передала Украине столько военной техники, сколько было возможно, но пределом [для помощи] является обороноспособность и безопасность Польши», — написал Косиняк-Камыш в социальной сети X. Отказ Варшавы перехватывать над Украиной ракеты он объяснил отсутствием согласия со стороны НАТО. «Решение сбивать ракеты всегда является ответом всего НАТО, а не одной страны. Сегодня такого решения со стороны альянса нет», — подчеркнул политик.
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