0
0
156
НОВОСТИ

В Польше ответили на упреки Зеленского по поводу непредоставления военной помощи

10:05 01.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главы МИД и Минобороны Польши Радослав Сикорский и Владислав Косиняк-Камыш ответили на упреки Владимира Зеленского в нежелании передавать Украине обещанные истребители МиГ-29, а также перехватывать ракеты над украинской территорией.

Сикорский, отвечая на соответствующий вопрос журналиста на пресс-конференции в Ольштыне, заявил, что возможности Варшавы ограничены. «У Украины есть почти 300 польских танков, много тяжелой техники, включая самолеты, однако мы также являемся прифронтовым государством, нам также угрожает Россия, и не все возможно», — отметил дипломат.

Глава польского оборонного ведомства указал на приоритет обороноспособности Польши перед помощью Киеву. «Польша передала Украине столько военной техники, сколько было возможно, но пределом [для помощи] является обороноспособность и безопасность Польши», — написал Косиняк-Камыш в социальной сети X. Отказ Варшавы перехватывать над Украиной ракеты он объяснил отсутствием согласия со стороны НАТО. «Решение сбивать ракеты всегда является ответом всего НАТО, а не одной страны. Сегодня такого решения со стороны альянса нет», — подчеркнул политик.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:00 01.11.2024
БПЛА упал на территории нефтебазы на Ставрополье
0
17
10:32 01.11.2024
Микротрещина на оборудовании реактора ЗАЭС устранена
0
101
10:20 01.11.2024
США и НАТО вынашивают планы по изменению режима черноморских проливов — Патрушев
0
131
10:00 01.11.2024
Вице-премьер Патрушев поручил в течение двух недель остановить рост цен
0
170
09:32 01.11.2024
Турция хотела бы обсудить специальную цену на газ из России — глава Минэнерго
0
240
09:20 01.11.2024
Трамп отрицает предположения о его связях с Россией
0
237
09:05 01.11.2024
КНДР заявила, что в четверг запустила новейшую МБР «Хвасон-19»
0
267
09:00 01.11.2024
Силы ПВО сбили за ночь 83 украинских БПЛА над регионами РФ
0
236
23:05 31.10.2024
Премьер Грузии: На этих выборах было зафиксировано беспрецедентное вмешательство извне…
0
944
21:45 31.10.2024
Орбан: Это варварство и глупость, что Европа довольна отсутствием переговоров с Россией
0
1114

Возврат к списку