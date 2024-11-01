США и НАТО вынашивают планы по изменению режима черноморских проливов — Патрушев
10:20 01.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты и их союзники по НАТО вынашивают планы по изменению режима черноморских проливов и использованию в военных целях внутренних водных путей Европы для доступа в Черное море. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев на совещании в Крыму по вопросам судостроения.
«США и их союзники по блоку НАТО всеми силами стремятся сохранить свое доминирование, в том числе в Мировом океане. Вынашивают планы: по расширению военно-морского присутствия в Черном море; по изменению режима черноморских проливов, установленного Конвенцией Монтрё; по использованию в военных целях внутренних водных путей Европы для доступа в Черное море через Дунай», — указал представитель Кремля.
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