США и НАТО вынашивают планы по изменению режима черноморских проливов — Патрушев

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты и их союзники по НАТО вынашивают планы по изменению режима черноморских проливов и использованию в военных целях внутренних водных путей Европы для доступа в Черное море. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев на совещании в Крыму по вопросам судостроения.

«США и их союзники по блоку НАТО всеми силами стремятся сохранить свое доминирование, в том числе в Мировом океане. Вынашивают планы: по расширению военно-морского присутствия в Черном море; по изменению режима черноморских проливов, установленного Конвенцией Монтрё; по использованию в военных целях внутренних водных путей Европы для доступа в Черное море через Дунай», — указал представитель Кремля.