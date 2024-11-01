Неудачи Украины на фронте вынуждают Запад сомневаться в помощи Киеву — Би-би-си
15:00 01.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Неудачи Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя заставляют западные страны сомневаться в необходимости дальнейшей помощи киевским властям. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си.
По ее мнению, вариант с выходом Украины на границы 1991 года «выглядит все менее вероятным», что порождает дискуссии на Западе о целесообразности продолжения поставок оружия. Отмечается, что победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах президента США может привести к сокращению помощи Киеву, а сама новая вашингтонская администрация может вынудить украинские власти уступить ряд территорий в обмен на мир.
Как следует из материала Би-би-си, репортеры вещательной корпорации побеседовали с жителями районов Донбасса, которые находятся под контролем ВСУ, и выяснили, что они надеются на победу Трампа и скорое завершение конфликта. Би-би-си, в частности, подчеркнула, что в Красноармейске (украинское название — Покровск) широко распространено мнение о том, что украинское политическое руководство допустило ошибку, отказавшись урегулировать конфликт мирным способом в первые месяцы 2022 года.
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