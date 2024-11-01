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СМИ США готовятся к освещению выборов без явного победителя — FT

17:12 01.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Медиагруппы США завершают разработку планов по освещению президентских выборов 5 ноября, которые могут не выявить явного победителя. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на представителей ведущих американских СМИ, которые не исключают, что это обернется всплеском дезинформации после самой напряженной предвыборной гонки за последнее двадцатилетие.

По словам Анны Джонсон, представителя Associated Press (AP), которое подсчитывает голоса на выборах в США с 1848 года, агентство «готово к дезинформации», касающейся в том числе расовых аспектов. Телекомпания CNN направит «мощную команду» репортеров в штаты, где ведется острая борьба, для отслеживания подсчета голосов, сказал политический директор телеканала Дэвид Чалиан.

Один из самых популярных новостных телеканалов в США Fox News медиамагната Руперта Мэрдока инвестировал, по данным FT, в технологии, чтобы улучшить графику и помочь зрителям более наглядно представить себе, насколько точны различные подсчеты голосов. На президентских выборах в США в 2020 году Fox News стал первым телеканалом, который предсказал победу Джо Байдена в штате Аризона, что привело в ярость сторонников экс-президента Дональда Трампа, напоминает издание.

Представитель ABC проинформировал, что телекомпания усилила «команду по наблюдению за голосованием» для мониторинга подсчета голосов по всей стране.

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