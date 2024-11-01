Медведев заявил о недопустимости перекосов в бюджете, «нужно достичь победы и развиваться»

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Перекосы при работе над проектом бюджета на 2025–2027 гг. недопустимы, так как РФ нужно добиться победы и продолжать развиваться — пока этот баланс получается достигать. Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии партии, посвященном поправкам ко второму чтению проекта бюджета.

«Все, что было сказано [на заседании сегодня], убеждает, что работа [над проектом бюджета] ведется и основные приоритеты, связанные с национальными целями развития и народной программой соблюдаются. Очевидно, что и денег всегда не хватает, а экономике, которая вынуждена финансировать в повышенном размере военные расходы тем более, но, главное, в таких ситуациях не допустить очевидных перекосов. Потому что и победы нужно достигнуть, и с другой стороны, развиваться нужно, — это очень тонкая работа — правительства, Госдумы, Совета Федерации, работа которая ведется вместе с правящей партией — „Единой Россией“, — сказал Медведев.