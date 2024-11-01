0
0
129
НОВОСТИ

Пример Украины останавливает Грузию от противостояния с РФ на стороне Запада — Медведев

22:00 01.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский пример останавливает граждан Грузии от втягивания их страны в противостояние с Россией на стороне Запада. Таким образом прокомментировал итоги парламентских выборов в кавказской республике в интервью RT зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Попытка втянуть Грузию в противостояние на стороне Запада с Украиной могла бы закончиться очень печально, — считает Медведев. — Недаром в Грузии получили распространение различные мемы там и сравнения: с одной стороны мирная Грузия, а с другой стороны — воюющая Украина. И я думаю, что это останавливает людей».

«Мы в целом дружественный сосед Грузии. У нас растет товарооборот, за последние годы он вырос очень существенно. Растет туризм. У нас нормальные экономические связи, несмотря на все то, что случилось в 2008 году, — добавил зампред СБ РФ. — Значит, это все [противостояние], конечно, очень сильно может ударить по интересам самой Грузии и грузин».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:40 01.11.2024
РФ заблокировала программу Великобритании в СБ ООН из-за включения заседания по Украине
0
97
21:20 01.11.2024
СВО бы не было, если бы США хватило ума заключить с РФ договор о безопасности — Медведев
0
215
20:40 01.11.2024
Майнеров обязали предоставлять в ФНС данные об объеме полученной криптовалюты
0
260
20:00 01.11.2024
Большинство поляков считают, что отношения между Варшавой и Киевом ухудшились в 2024 году - опрос
0
298
19:58 01.11.2024
«Роснефть» победила на конкурсе годовых отчетов в номинации «Прорыв года»
0
276
19:20 01.11.2024
ХАМАС отказалось от предложения о временном прекращении огня в Газе — агентство Maan
0
317
18:40 01.11.2024
ЕС помогает Украине «выжить» в конфликте, но не победить — генерал
0
364
18:00 01.11.2024
Лидер Ирана приказал подготовить план ответного удара по Израилю, утверждает NYT
0
382
17:32 01.11.2024
Медведев заявил о недопустимости перекосов в бюджете, «нужно достичь победы и развиваться»
0
420
17:12 01.11.2024
СМИ США готовятся к освещению выборов без явного победителя — FT
0
407

Возврат к списку