Пример Украины останавливает Грузию от противостояния с РФ на стороне Запада — Медведев

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский пример останавливает граждан Грузии от втягивания их страны в противостояние с Россией на стороне Запада. Таким образом прокомментировал итоги парламентских выборов в кавказской республике в интервью RT зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Попытка втянуть Грузию в противостояние на стороне Запада с Украиной могла бы закончиться очень печально, — считает Медведев. — Недаром в Грузии получили распространение различные мемы там и сравнения: с одной стороны мирная Грузия, а с другой стороны — воюющая Украина. И я думаю, что это останавливает людей».

«Мы в целом дружественный сосед Грузии. У нас растет товарооборот, за последние годы он вырос очень существенно. Растет туризм. У нас нормальные экономические связи, несмотря на все то, что случилось в 2008 году, — добавил зампред СБ РФ. — Значит, это все [противостояние], конечно, очень сильно может ударить по интересам самой Грузии и грузин».