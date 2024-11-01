Пример Украины останавливает Грузию от противостояния с РФ на стороне Запада — Медведев
22:00 01.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинский пример останавливает граждан Грузии от втягивания их страны в противостояние с Россией на стороне Запада. Таким образом прокомментировал итоги парламентских выборов в кавказской республике в интервью RT зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Попытка втянуть Грузию в противостояние на стороне Запада с Украиной могла бы закончиться очень печально, — считает Медведев. — Недаром в Грузии получили распространение различные мемы там и сравнения: с одной стороны мирная Грузия, а с другой стороны — воюющая Украина. И я думаю, что это останавливает людей».
«Мы в целом дружественный сосед Грузии. У нас растет товарооборот, за последние годы он вырос очень существенно. Растет туризм. У нас нормальные экономические связи, несмотря на все то, что случилось в 2008 году, — добавил зампред СБ РФ. — Значит, это все [противостояние], конечно, очень сильно может ударить по интересам самой Грузии и грузин».
НОВОСТИ
- 22:40 01.11.2024
- РФ заблокировала программу Великобритании в СБ ООН из-за включения заседания по Украине
- 21:20 01.11.2024
- СВО бы не было, если бы США хватило ума заключить с РФ договор о безопасности — Медведев
- 20:40 01.11.2024
- Майнеров обязали предоставлять в ФНС данные об объеме полученной криптовалюты
- 20:00 01.11.2024
- Большинство поляков считают, что отношения между Варшавой и Киевом ухудшились в 2024 году - опрос
- 19:58 01.11.2024
- «Роснефть» победила на конкурсе годовых отчетов в номинации «Прорыв года»
- 19:20 01.11.2024
- ХАМАС отказалось от предложения о временном прекращении огня в Газе — агентство Maan
- 18:40 01.11.2024
- ЕС помогает Украине «выжить» в конфликте, но не победить — генерал
- 18:00 01.11.2024
- Лидер Ирана приказал подготовить план ответного удара по Израилю, утверждает NYT
- 17:32 01.11.2024
- Медведев заявил о недопустимости перекосов в бюджете, «нужно достичь победы и развиваться»
- 17:12 01.11.2024
- СМИ США готовятся к освещению выборов без явного победителя — FT
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать