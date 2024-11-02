Для «деэскалации и дипломатии» США отправляют на Ближний Восток дополнительную военную тезнику

09:00 Источник: Интерфакс

Министр обороны США Ллойд Остин распорядился дополнительно направить на Ближний Восток эсминец, истребители и бомбардировщики, сообщил Пентагон.

"С учетом наших обязательств по защите граждан и сил США на Ближнем Востоке, обороне Израиля и деэскалации посредством сдерживания и дипломатии, министр обороны приказал дополнительно развернуть в регионе эсминцы противоракетной обороны, эскадрилью истребителей, самолет-заправщик и несколько дальних бомбардировщиков ВВС США B-52", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, эти силы начнут прибывать в регион в ближайшие месяцы. В то же время, как говорится в сообщении, авианосная ударная группа во главе с авианосцем Abraham Lincoln готовится его покинуть.