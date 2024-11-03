В Молдавии проходит второй тур президентских выборов

10:30

Избирательные участки второго тура президентских выборов в Молдавии открылись без серьезных инцидентов, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Анжелика Караман.

«Все 1 988 избирательных участков в нашей стране открылись в 7:00 часов (8:00 мск — прим. ТАСС), включая 30 избирательных участков для жителей левобережья Днестра. Процесс голосования идет в нормальной обстановке. У нас был маленький инцидент с проблемой подключения одного избирательного участка к информационной системе ЦИК, но он был быстро устранен», — проинформировала Караман в ходе брифинга.

Во втором туре выборов борьбу продолжили действующий президент Майя Санду, и бывший генпрокурор Александр Стояногло. Победителем второго тура станет кандидат, набравший большинство голосов.