0
0
128
НОВОСТИ

В Молдавии проходит второй тур президентских выборов

10:30 03.11.2024

Избирательные участки второго тура президентских выборов в Молдавии открылись без серьезных инцидентов, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Анжелика Караман.

«Все 1 988 избирательных участков в нашей стране открылись в 7:00 часов (8:00 мск — прим. ТАСС), включая 30 избирательных участков для жителей левобережья Днестра. Процесс голосования идет в нормальной обстановке. У нас был маленький инцидент с проблемой подключения одного избирательного участка к информационной системе ЦИК, но он был быстро устранен», — проинформировала Караман в ходе брифинга.

Во втором туре выборов борьбу продолжили действующий президент Майя Санду, и бывший генпрокурор Александр Стояногло. Победителем второго тура станет кандидат, набравший большинство голосов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:35 03.11.2024
Через неделю в Москву снова может вернуться осенняя погода - синоптики
0
66
10:00 03.11.2024
Российские специалисты хотят использовать списанные спутники НАТО для связи в зоне СВО
0
192
09:30 03.11.2024
Принудительно устанавливать предельные цены на продукты в России власти не планируют
0
199
09:00 03.11.2024
Американские бомбардировщики B-52 прибыли на Ближний Восток
0
208
21:00 02.11.2024
Премьер Баварии заявил, что правительство ФРГ не способно действовать и является позором для страны
0
1271
20:50 02.11.2024
Минздрав РФ предлагает внести изменения в порядок оформления больничных
0
1199
20:20 02.11.2024
Глава МИД Польши: Наши партнеры должны понять, что наша безопасность для нас важнее всего
0
1185
18:35 02.11.2024
Процессы обмена пленными между РФ и Украиной «проходят крайне тяжело и медленно» - Москалькова
0
1243
16:50 02.11.2024
В Россию завезли сливочное масло из Объединенных Арабских Эмиратов
0
1581
16:10 02.11.2024
NYT: Еще один срок Трампа навредит климату, разрушит альянсы и усилит автократов
0
1407

Возврат к списку