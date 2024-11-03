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Украина находится «в одном шаге» от введения пайков и талонов – зампред ВС Украины

18:30 03.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина находится в одном шаге от введения трудовой повинности, когда граждане будут работать за пайки и талоны. Об этом заявил заместитель председателя Верховного суда, майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Мамалуй.

«Уважаемое общество, мы в одном шаге от введения трудовой повинности. В одном шаге. И тогда никаких зарплат ни у кого не будет. Будут пайки, какие-то там деньги на сигареты, бензин по талонам», — сказал он на видео, фрагмент которого публикует издание «Страна». При этом не уточняется, где и когда замглавы Верховного суда сделал это заявление.

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