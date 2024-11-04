0
0
200
НОВОСТИ

После выборов ЦИК Молдавии хочет внести поправки в Избирательный кодекс

12:30 04.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии предложит поправки в Избирательный кодекс после прошедших выборов президента, которые были впервые совмещены с референдумом. Об этом заявила на брифинге председатель ЦИК Анжелика Караман.

«После этих выборов мы проанализируем процессы, которые касаются организации выборов и референдума. Проведем широкие дискуссии с экспертами в области избирательного права и выступим с предложениями о внесения поправок в нормативную базу для улучшения некоторых избирательных процессов, чтобы быть лучше подготовленными к следующим выборам», — сказала председатель.

Она не уточнила проблемные места, однако наблюдатели от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ в своем отчете по итогам первого тура выборов обратили внимание на использование административного ресурса и положения в законах, которые поставили в «неравные условия конкурентов». По их мнению, совмещение референдума о вступлении в ЕС с выборами президента позволило действующему президенту Майе Санду досрочно начать избирательную кампанию, а также использовать в ней финансовые и человеческие ресурсы правительства. Они признали, что Санду располагала самым большим присутствием в информационном поле как в официальном статусе, так и в качестве кандидата в президенты, а молдавские избиратели были фактически лишены объективной информации, касающейся референдума о вступлении в ЕС.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:40 04.11.2024
Организация выборов в Молдавии позорная - вице-спикер Совета Федерации
0
13
12:10 04.11.2024
Во Франции несколько семей подали с суд на TikTok за опасный контент
0
219
11:20 04.11.2024
Полиция Чехии начала недельную акцию протеста - портал
0
290
10:30 04.11.2024
Литва хочет запретить жителям с двойным гражданством запретить службу в армии
0
359
10:20 04.11.2024
В Индии более 20 человек погибли при падении автобуса в ущелье
0
393
09:40 04.11.2024
На выборах президента США досрочно проголосовали более 78 млн американцев
0
438
09:30 04.11.2024
На выборах в Молдавии Санду лидирует с результатом 55,36% голосов - ЦИК
0
448
02:30 04.11.2024
Санду заявила о своей победе во втором туре президентских выборов в Молдавии
0
1064
23:55 03.11.2024
Второй тур выборов президента Молдавии признан состоявшимся. Стояногло лидирует, подсчет голосов продолжается
0
1146
21:00 03.11.2024
Власти Тайваня заявили, что экспорт станков в РФ «упал до нуля»
0
1343

Возврат к списку