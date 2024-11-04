После выборов ЦИК Молдавии хочет внести поправки в Избирательный кодекс

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии предложит поправки в Избирательный кодекс после прошедших выборов президента, которые были впервые совмещены с референдумом. Об этом заявила на брифинге председатель ЦИК Анжелика Караман.



«После этих выборов мы проанализируем процессы, которые касаются организации выборов и референдума. Проведем широкие дискуссии с экспертами в области избирательного права и выступим с предложениями о внесения поправок в нормативную базу для улучшения некоторых избирательных процессов, чтобы быть лучше подготовленными к следующим выборам», — сказала председатель.



Она не уточнила проблемные места, однако наблюдатели от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ в своем отчете по итогам первого тура выборов обратили внимание на использование административного ресурса и положения в законах, которые поставили в «неравные условия конкурентов». По их мнению, совмещение референдума о вступлении в ЕС с выборами президента позволило действующему президенту Майе Санду досрочно начать избирательную кампанию, а также использовать в ней финансовые и человеческие ресурсы правительства. Они признали, что Санду располагала самым большим присутствием в информационном поле как в официальном статусе, так и в качестве кандидата в президенты, а молдавские избиратели были фактически лишены объективной информации, касающейся референдума о вступлении в ЕС.





