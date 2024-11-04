Для сохранения евроинтеграции ЕС нужны конкретные действия властей Грузии - глава ЕК
17:50 04.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Только что говорила с президентом Зурабишвили. Ситуация после выборов остается тревожной. Если Грузия хочет сохранить стратегический курс в сторону ЕС, нам нужны конкретные действия со стороны руководства», — написала она в социальной сети X.
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