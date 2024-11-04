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Для сохранения евроинтеграции ЕС нужны конкретные действия властей Грузии - глава ЕК

17:50 04.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюзу со стороны властей Грузии нужны конкретные действия, если республика хочет сохранить курс в сторону ЕС. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен после телефонного разговора с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

«Только что говорила с президентом Зурабишвили. Ситуация после выборов остается тревожной. Если Грузия хочет сохранить стратегический курс в сторону ЕС, нам нужны конкретные действия со стороны руководства», — написала она в социальной сети X.

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