Центр Парижа закрыли для транзитного автомобильного движения

19:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Транзит автомобилей через центр Парижа запрещен, сообщила радиостанция France Bleu.



По ее данным, ограничительная мера будет распространяться на 1-4 округа столицы Франции. Таким образом, автомашины больше не смогут «свободно проезжать мимо таких знаковых мест Парижа, как опера Гарнье, музей Лувр или здание мэрии».



Эта норма предусматривает исключения, прежде всего, для машин оперативных служб, такси, служб доставки, а также местных жителей. Остальным автолюбителям придется заранее зарегистрироваться на специализированной онлайн-платформе и предоставлять документы, подтверждающие необходимость въезда. Как уточнили власти, такими основаниями могут служить «вызов к врачу или билет в театр».



