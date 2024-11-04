Исследования показали, что холостяки чаще подвержены депрессии
20:10 04.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Группа американских и китайских демографов и медиков под руководством доцента Политехнического университета Макао (Китай) Ли Кэфэна проанализировала данные, собранные в семи крупных странах с очень разной культурой, религией и духовными ценностями. В их число вошли США, Мексика, Ирландия, Южная Корея, Китай и Индонезия, около 100 тыс. жителей которых согласились на долгосрочные наблюдения за их психическим состоянием.
«Проведенный нами анализ показал, что мужчины и женщины без семьи значительно больше подвержены риску развития депрессии в большом числе стран и культур. Это в особенности оказалось характерным для мужчин с высшим образованием в западных странах, причем на вероятность развития депрессии оказывало сильное влияние употребление алкоголя и табака», — пишут исследователи.
Новости
- 20:30 04.11.2024
- Социалисты Молдавии названи Санду "президентом диаспоры"
- 20:20 04.11.2024
- Увеичивать расходы Румынии на оборону нет необходимости - премьер-министр
- 19:50 04.11.2024
- Депутат Верховной рады считает, что необходимо начать мобилизацию женщин
- 19:40 04.11.2024
- Центр Парижа закрыли для транзитного автомобильного движения
- 18:20 04.11.2024
- В Вашингтоне обнесли заграждениями резиденцию Харрис - Секретная служба США
- 17:50 04.11.2024
- Для сохранения евроинтеграции ЕС нужны конкретные действия властей Грузии - глава ЕК
- 17:30 04.11.2024
- Перед выборами в нескольких штатах Нацгвардия США находится в состояние повышенной готовности - СМИ
- 16:55 04.11.2024
- Оскар Кучера посетил Единый пункт отбора на военную службу в Москве
- 15:25 04.11.2024
- Французский политик заявил, что победа Санду на выборах обеспечена вмешательством ЕС и США
- 14:40 04.11.2024
- Польский министр заявил, что Зеленский пытается втянуть Варшаву в войну с РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать