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Исследования показали, что холостяки чаще подвержены депрессии

20:10 04.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Хроническое подавленное настроение на 80% чаще развивается среди холостых мужчин и незамужних женщин, чем среди семейных людей. К такому выводу пришли китайские и американские исследователи, проследив за частотой развития депрессии среди более 100 тыс. жителей семи стран, итоги исследования опубликованы в научном журнале Nature Human Behaviour.

Группа американских и китайских демографов и медиков под руководством доцента Политехнического университета Макао (Китай) Ли Кэфэна проанализировала данные, собранные в семи крупных странах с очень разной культурой, религией и духовными ценностями. В их число вошли США, Мексика, Ирландия, Южная Корея, Китай и Индонезия, около 100 тыс. жителей которых согласились на долгосрочные наблюдения за их психическим состоянием.

«Проведенный нами анализ показал, что мужчины и женщины без семьи значительно больше подвержены риску развития депрессии в большом числе стран и культур. Это в особенности оказалось характерным для мужчин с высшим образованием в западных странах, причем на вероятность развития депрессии оказывало сильное влияние употребление алкоголя и табака», — пишут исследователи.

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