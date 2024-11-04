Увеичивать расходы Румынии на оборону нет необходимости - премьер-министр

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Увеличение в предстоящий период расходов Румынии на оборону до 3% ВВП не является необходимостью. Это заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в ходе посещения выставки военно-морской техники Euronaval 2024 в Париже, где он находится с рабочим визитом. Видеозапись его беседы с журналистами размещена на сайте румынского правительства.



«В этом нет необходимости, — сказал Чолаку отвечая на вопрос о том, существует ли план увеличения бюджета обороны до 3% ВВП в предстоящий период. — Думаю, что главный приоритет для Румынии в этот момент — обеспечить инвестиции в инфраструктуру посредством европейских фондов и Национального плана восстановления и устойчивости [в рамках программы Евросоюза Next Generation EU]».



Премьер напомнил, что Румыния получила кредит от США по программе продажи вооружений и военной техники зарубежным государствам FMS (Foreign Military Sales) в размере $920 млн, а также сообщил, что после того, как Румыния передала Украине систему Patriot, «несколько государств уже пришли на помощь Румынии, чтобы покрыть соответствующую сумму», которая необходима для приобретения ей другой аналогичной системы ПВО.





