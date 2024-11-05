В «Украинский легион» в Польше записались 500 человек
15:00 05.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 500 заявок из 30 стран мира подано в так называемый Украинский легион — военное подразделение, которое формируется в Польше из граждан Украины, проживающих за границей. При этом у подавляющего большинства записавшихся нет военного опыта и далеко не все подпишут контракт с ВСУ, сообщает агентство Укринформ.
«Больше всего заявок мы получаем от украинцев и украинок, проживающих в Польше и Чехии, но есть и из Великобритании, и даже Канады и США», — приводит агентство слова представителя рекрутингового центра, действующего с начала октября при генконсульстве Украины в Люблине.
По его словам, 90% заявок получено от мужчин, 10% — от женщин. По возрасту примерно половина заявителей — молодежь до 25 лет. Приблизительно 80% подавших заявки не имели ранее никакого отношения к армии.
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