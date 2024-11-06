Дональд Трамп лидирует на выборах в США
09:05 06.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кандидат от Республиканской партии США Дональд Трамп вырвался в лидеры президентской гонки, опережая демократку Камалу Харрис в ключевых для победы штатах.
Предварительные оценки основных американских СМИ к этому часу.
— По данным телеканала CNN, к настоящему часу Трамп может рассчитывать на голоса 230 выборщиков из 270, необходимых для победы. Его соперница, по предварительным данным, набирает 182 голоса.
— Несколько более благосклонен к демократам NBC News, однако и он отдает предпочтение Трампу — 230 против 189.
— Fox News, традиционно симпатизирующий республиканцам, оценивает, что к этому часу экс-президент может рассчитывать на поддержку 232 выборщиков, а Камала Харрис — 189.
— Газета New York Times оценивает вероятность победы Трампа в 90%. По ее прогнозам, он в итоге наберет 298 голосов выборщиков, а соперница — 240.
— Агентство Associated Press прогнозирует, что республиканец набирает на 4,2 миллионов больше голосов избирателей — более 61,8 млн против 57,6 млн у демократки.
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