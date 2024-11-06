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Темпы снижения потребления алкоголя в РФ за последний год замедлились — Мурашко

15:00 06.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Темпы снижения количества потребляемого в России алкоголя за последний год замедлились, в некоторых регионах растет число магазинов, продающих алкогольную продукцию. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Мы видим, что в последние годы динамика шла неплохая по снижению объемов потребления алкоголя. Последний год, к сожалению, такую тенденцию не сохранил. Мы видим и количество организаций, которые продают алкоголь: по ряду субъектов за последние три года прирост организаций, магазинов, которые реализуют алкогольную продукцию, увеличился в три раза. Безусловно, это недопустимо. Такая доступность — как финансовая, так и непосредственно по локации — ведет к тому, что расширяется объем потребителей и количество потребляемого алкоголя», — сказал он на правительственном часе Совета Федерации.

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